Hannover - Die Bank of Japan hat erwartungsgemäß im Rahmen der Dezembersitzung keine nennenswerten Anpassungen an den geldpolitischen Steuerungsinstrumenten vorgenommen, so die Analysten der Nord LB.So sei der Leitzins bei -0,10% beibehalten und die Zielrendite von 0,00% für zehnjährige Staatsanleihen ebenfalls nicht angetastet worden. Japans Notenbank schwenke insgesamt noch nicht auf einen weniger expansiven geldpolitischen Kurs ein, was entsprechend ein Tapering ausschließe. Die aktuelle wirtschaftliche Situation des Landes ließe zumindest theoretisch eine temporäre Reduktion der Ankäufe zu. Gleichwohl bleibe die Inflation noch weit vom selbstgesteckten Ziel bei 2,0% entfernt. Die Produzentenpreise hätten für den Dezember auch zunächst Zweifel geliefert, dass hier eine rechte Dynamik aufkommen werde.

