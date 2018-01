Trier - In der KW04 hielt die positive Grundstimmung an den weltweiten Aktienmärkten an, so die Experten von HWB Capital Management.Für größere Sprünge habe es aber nicht gereicht. Während durchwachsene US-Geschäftszahlen die Rally der dortigen Aktienentwicklung abgebremst hätten, sei diesseits des Atlantiks den Indices wegen des weiterhin starken Eurokurses auf hohen Niveaus ein wenig die Luft ausgegangen.

