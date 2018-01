Gemischte Stimmung während der Sitzung in Asien DAX® (DE30 in der xStation 5) kämpft an der 13.330 Punkte-Marke Volkswagen profitiert von einer Aufstufung durch die Bank of America Merrill Lynch

Zusammenfassung:Die asiatischen Aktien wurden am Montagmorgen recht gemischt gehandelt. In Europa haben die Märkte etwas höher eröffnet, da die Koalitionsgespräche in Deutschland an Fahrt gewinnen. Abgesehen davon sagte EZB-Ratsmitglied Klaas Knot es gebe keinen Grund, das QE-Programm fortzusetzen.

Der DE30 sucht Unterstützung bei der 13.330 Punkte-Marke. Quelle: xStation 5 Bei einem Blick auf den DE30-Tageschart ist zu erkennen, dass der Index zuletzt etwas an Dynamik verloren hat. Im Moment nähert er sich dem Unterstützungsniveau bei 13.330 Punkten, was den falschen Ausbruch aus dem Konsolidierungsbereich von Ende 2017 kennzeichnet. Eine Stufe darüber liegt der 8er EMA, der jetzt als lokale Widerstandslinie fungiert. Sollte es den Bären gelingen die nächsthöhere Unterstützung zu durchbrechen, gibt es noch Halt beim 21er EMA. In einem bullischen Szenario könnte ein wiederholter Angriff auf die 13.530 Punkte erfolgen, dieses ...

