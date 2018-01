Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Hersteller von Halbleitern habe sowohl im Automobilgeschäft als auch bei Chips für industrielle Anwendungen eine führende Marktposition inne, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Montag vorliegenden Studie. Er beobachte ein zunehmendes Wachstum in der Halbleiterfertigung, das von staatlichen Vorgaben rund um die Themen Emissionen, Sicherheit und Vernetzung angetrieben werde./bek/ajx Datum der Analyse: 29.01.2018

