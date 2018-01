Hamburg/Nürnberg (ots) - Trend: Immer mehr Handelsketten stoßen in das Spielwarensegment vor und machen traditionellen Anbietern Konkurrenz



Promotion Pets, Deutschlands führender Anbieter für individuelle Marken-Maskottchen und in diesem Segment die Nummer 1 im Sport-Merchandising, baut sein Angebot weiter aus. Auf der weltweit größten Spielwarenmesse in Nürnberg präsentiert das Hamburger Unternehmen vom 31. Januar bis 4. Februar 2018 erstmals White-Label-Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Industrie und Handel. Neben der Kernzielgruppe von Promotion Pets, die nach wie vor hohen Bedarf an individuellen, hochwertig produzierten Markenmaskottchen als Sympathieträger hat, adressiert Promotion Pets ab sofort auch Lebensmitteleinzelhandels (LEH)- und Drogerieketten, die zunehmend selbst Spielzeug anbieten. Damit unterstreicht Promotion Pets den sich schon länger abzeichnenden Trend, dass neben den klassischen Akteuren zunehmend weitere Anbieter in den Bereich Spielware vordringen. Grund: der Spielwaren-Einzelhandel hat das Thema E-Commerce und Digitalisierung in der Vergangenheit zu sehr vernachlässigt oder gar verschlafen. Da immer mehr Verbraucher im Internet auf Shoppingtour gehen, hatten aufgrund der Übermacht von Amazon & Co. im vergangenen zahlreiche Einzelhändler, darunter auch Handelsketten, Insolvenz angemeldet oder Standorte geschlossen.



"Die Branche ist komplett im Umbruch, Spielzeug wird nicht länger nur von Fachhändlern angeboten", sagt Jan Basjmeleh, Gründer und Geschäftsführer von Promotion Pets. "Unser Ziel für 2018 ist es, Handelsketten bei der Produktion unter eigenem Label ganzheitlich zu unterstützen - also eigene Produktlinien an den Markt zu bringen. Das Invest für den Kunden bleibt überschaubar und unsere Dienstleistung ist ohne zusätzliche Sockelkosten fast beliebig skalierbar."



Hierfür will Promotion Pets das in die Waagschale werfen, was das Unternehmen am besten kann und seit Jahren erfolgreich umsetzt: "Kreativität in der Entwicklung und Konzeption, Verlässlichkeit in der Produktion bezüglich Qualität und Lieferzeit, sowie ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Und eben die relevanten Zertifikate amfos (ehemals BSCI), Sedex und entsprechende Qualitätmanagementsysteme", so Basjmeleh. Erste White-Label-Lösungen und Programme für Handelsketten seien bereits entwickelt, der Bedarf groß.



Daneben hat Basjmeleh noch einen weiteren Markt anvisiert: "Auch im Lizenzmarkt sehen wir großes Potential für Kooperationen. Sowohl im Dreiecksgeschäft mit Handelsketten als exklusivem Vertriebspartner, Lizenzgebern und uns als Produktionspartner. Aber auch der Erwerb von Lizenzen, die uns überzeugen, steht für uns in diesem Jahr im Fokus."



Über Promotion Pets



Die Promotion Pets GmbH unter Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Jan Basjmeleh ist Deutschlands führender Anbieter für individuelle Marken-Maskottchen und in diesem Segment die Nummer 1 im Sport-Merchandising. Unter dem Motto "Alles kuschelig" hat das Hamburger Unternehmen bereits über 1.000 erfolgreiche Produktionen von individuellen Tieren und Figuren aus Plüsch und Stoff umgesetzt. Dabei werden die Marken-Maskottchen nicht nur gezeichnet und haptisch produziert, sondern auf Wunsch auch im Bereich Storytelling konzipiert und in digitaler Form animiert. Der Ansatz: Maskottchen sind knuddelige Freunde und treue Lebensbegleiter, Sympathieträger und somit die idealen Marken-Botschafter. Promotion Pets bietet seinen Kunden alles über verschiedene Kanäle aus einer Hand. Und all das bei höchster garantierter Produktqualität und -sicherheit, weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Zudem ist Promotion Pets Mitglied des BSCI, einem weltweiten Verbund verantwortungsbewusster Unternehmen, die sich zu einem überprüfbar nachhaltigen und werteorientierten Produktions- und Verhaltensprozess verpflichten.



Zu den Kunden von Promotion Pets gehören zahlreiche Vereine der 1. und 2. Bundesliga, darunter der FC Bayern, der HSV, der VFL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, der 1. FC Köln und der BVB, diverse Unternehmen wie Westermann, Haspa, Ernst-Klett-Verlag, Hipp, Kölner Verkehrsbetriebe, Allianz und BMW, sowie Prominente, darunter der Bauchredner Sascha Grammel und Comedian Mario Barth. Mehr unter www.promotion-pets.com



