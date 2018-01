Die Schweizer Großbank UBS hat Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern sollte wegen seiner Aktivitäten im Polysiliziumgeschäft vom anhaltenden Trend in China zu einer umweltfreundlicheren Politik profitieren, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Polysilizium ist ein wichtiger Rohstoff für die Solarindustrie./gl/ajx Datum der Analyse: 29.01.2018

