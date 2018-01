Frankfurt am Main - Der Euro hat sich zu Wochenbeginn gegenüber dem US-Dollar etwas schwächer präsentiert. Am Montagvormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,2410 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen.

Zum Franken notiert der Euro mittlerweile bei 1,1618 CHF wieder komfortabel oberhalb der 1,16er Marke. Im frühen Handel war das Paar bis auf 1,1587 abgerutscht. Wie aus dem Markt zu hören ist, gibt es vage Spekulationen, die SNB greife aktuell in den Markt ein, um den Franken abzuwerten. Gleichzeitig gebe es andere Stimmen, die dies als ...

