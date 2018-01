Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für SAP vor den Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Vor allem der Trend bei der Margenentwicklung dürfte im Fokus des Interesses stehen, schrieb Analyst Laurent Daure in einer am Montag vorliegenden Studie. Verbesserungen dürfte der Softwarekonzern hier eher im späteren Jahresverlauf 2018 erzielen können. Die Frage sei, ob dies ausreiche, den voraussichtlichen Rückgang in der ersten Jahreshälfte ausgleichen zu können./tav/mis Datum der Analyse: 29.01.2018

AFA0046 2018-01-29/12:00

ISIN: DE0007164600