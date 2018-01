KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer baut mit zwei Zukäufen sein neues Dialogmarketing-Segment deutlich aus. Das Unternehmen werde den Call Center-Dienstleister DV-COM und den Anbieter für digitalen Service, D+S 360, komplett übernehmen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Montag in Köln mit. Zum Kaufpreis machte Ströer zwar keine Angaben, aber beide Unternehmen sollen jährlich zusammen etwa 125 Millionen Euro zum Umsatz beisteuern. Damit wird Ströer die Erlöse im Dialogmarketing, wo das Unternehmen neben dem Call-Center-Betrieb auch den Vertrieb für Kunden übernimmt, verdoppeln. Insgesamt peilt Ströer 2018 einen Konzernumsatz von 1,5 Milliarden Euro an.

Erst im vergangenen Jahr hatten die Kölner mit den Übernahmen des Telefonvertriebs Avedo und des Direktvertriebs Ranger das neue Geschäftsfeld Dialogmarketing aufgebaut. Mit DV-COM und D+S 360 wird Ströer nach eigenen Angaben zu einem der führenden Anbietern von Dienstleistungen im Dialogmarketing auf dem deutschen Markt. Zu den Konkurrenten in diesem Bereich zählt das Medienunternehmen Bertelsmann./mne/jkr/men

