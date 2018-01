Die Schweizer Großbank UBS hat BASF auf "Neutral" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Falls die jüngsten Fabrikschließungen in China die dortige Luftverschmutzung nicht erfolgreich verbesserten, drohten der Chemieindustrie in weiteren als den bisherigen 28 Städten einschneidende Maßnahmen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der BASF-Standort Chongqing, wo MDI hergestellt werde, sei wegen des Mangels an Erdgas bereits vorübergehend geschlossen. MDI ist ein wichtiger Ausgangsstoff für Kunststoffschäume und Elastan. Andererseits könnten die Ludwigshafener von ihren Aktivitäten im Bereich Schadstoffkontrollen profitieren./gl/mis Datum der Analyse: 29.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0047 2018-01-29/12:04

ISIN: DE000BASF111