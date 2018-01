Paris - Steigende Zinsen haben den Anlegern zum Wochenbeginn den Appetit auf Aktien erst einmal verdorben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für Aktien der Eurozone verlor gegen Mittag 0,21 Prozent auf 3639,92 Punkte. An den wichtigsten Länderbörsen herrschte Stagnation: Der französische CAC 40 gab um 0,09 Prozent auf 5524,20 Zähler nach. Der Londoner FTSE 100 legte um 0,06 Prozent auf 7670,01 Punkte nur leicht zu.

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg mit 2,71 Prozent auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren. "Die Zurückhaltung bei Aktien ist spürbar angesichts der Verluste am Anleihemarkt", schrieb Neil Wilson von ETX Capital. Es habe den Anschein, als kapitulierten die Optimisten an den Bondmärkten, sagte der Analyst. So habe die Rendite fünfjähriger Bundesanleihen erstmals seit Ende 2015 wieder ins Plus gedreht.

Verluste bei Anleihen gehen mit steigenden Zinsen einher. Damit gewinnen Anleihen an Attraktivität im Vergleich zu Aktien. Zudem verschlechtern sich für viele Branchen mit steigenden Kapitalmarktzinsen die Geschäftsbedingungen. Hierzu zählen unter anderem die Versorger, ...

