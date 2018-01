Der Wechselkurs von Euro in US-Dollar wurde in der letzten Woche von verschiedenen Aussagen bewegt. Neben dem US-Finanzminister Steven Mnuchin, der den US-Dollar schwach zu reden versuchte, agierte US-Präsident Donald Trump genau in die entgegengesetzte Richtung. Zudem äußerte sich EZB-Präsident Mario Draghi, doch gelang es ihm nicht, die Euro-Stärke zu mindern. Dadurch erreichte der Wechselkurs von Euro in US-Dollar in der letzten Woche ein Hoch bei 1,254 US-Dollar und somit den höchsten Stand seit Dezember 2014. Noch scheint keine Änderung der aktuellen Tendenz in Sicht. Unsere vor drei Wochen hierzu vorgestellte Idee, mit der WKN DGY00N auf einen steigenden Wechselkurs von Euro in US-Dollar zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der vorgestellte Open End Turbo Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum ...

