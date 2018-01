Flugzeuge zählen zu den sichersten Transportmitteln. Trotzdem gibt es immer wieder Unfälle. Unter den großen Airlines, die im aktuellen Ranking schlecht abgeschnitten haben, findet sich auch ein Unternehmen aus Europa.

Einmal im Jahr stellt das Flugunfallbüro Jacdec für das Fachmagazin "Aero International" ein Sicherheitsranking der größten Fluggesellschaften auf. Diesmal wurden die 100 verkehrsstärksten Airlines bewertet - bisher waren es 60. Zudem wurde das Bewertungssystem auch in anderen wesentlichen Punkten neu aufgestellt. Die Sicherheit berechnet sich nach der Anzahl der Ausfälle pro Flugkilometer, gewichtet um die Schwere des Unfalls und einen Landesfaktor. Da alle Unfälle der vergangenen 30 Jahre zeitlich gewichtet in die Statistik eingehen, schneiden einige Airlines wegen schwerer Unglücke in der Vergangenheit schlecht ab.

Insgesamt gab es nach der Jacdec-Zählweise bei Unfällen auf Flügen mit Maschinen schwerer als 5,7 Tonnen und mit mehr als 19 Sitzen weltweit im Jahr 2017 nur 40 Tote - im Vorjahr waren es noch 321. Dem steht nach Schätzungen der UN-Luftfahrtorganisation ICAO eine Passagierzahl von etwa vier Milliarden im Jahr 2017 gegenüber. Keine der 100 größten Airlines war dabei an tödlichen Unfällen oder einem Absturz beteiligt.

Unter den 100 verkehrsstärksten Airlines konnte sich Emirates mit der besten Bilanz durchsetzen. Die berücksichtigten deutschen Fluggesellschaften landeten im Sicherheitsranking auf Platz 16 (Eurowings), Platz 22 (Lufthansa) und Platz 53 (Condor). Besonders unsicher waren 2017 diese 20 Airlines.

Platz 80: Philippine Airlines

Die nationale Airline der Philippinen verzeichnete seit 1988 insgesamt 13 Zwischenfälle, darunter ein Flugzeugverlust mit Todesopfern. Der letzte schwerwiegende Unfall passierte im Oktober 2007: Ein Airbus A320 mit 148 Passagieren an Bord schoss über das Ende der Landebahn des Flughafens Bancasi hinaus.

Platz 81: Envoy Air (American Eagle)

Das Unternehmen ist eine von zehn regionalen Fluggesellschaften, die im Auftrag von American Airlines unter dem Namen "American Eagle" in Nordamerika fliegen. Envoy ist dabei eine 100-prozentige Tochter von AA. Die Zahl der schweren Zwischenfälle in den vergangenen 30 Jahren betrug laut den Sicherheitsforschern 15.

Platz 82: Saudia - Saudi-Arabian Airlines

Jacdec zählt bei der nationalen Airline Saudi-Arabiens 16 schwere Zwischenfälle seit 1988. Im Januar 2014 musste eine Boeing 767 in Medina aufgrund eines defekten Fahrwerks notlanden. 29 Menschen wurden dabei verletzt.

Platz 83: Latam Brasil

Das Unternehmen mit Sitz in Sao Paulo ist die größte Fluggesellschaft Brasiliens. In den vergangenen 30 Jahren kam es zu 22 schweren Zwischenfällen, darunter drei Flugzeugverluste mit Todesopfern. Im Juli 2007 schoss ein Airbus A320 von Latam über das Ende der Landebahn in Congonhas hinaus und prallte gegen ein Lagerhaus. Alle ...

