Frankfurt - Viele Investoren sind überzeugt, dass die lange Phase der Ruhe an den Zinsmärkten im Nachgang der Finanzkrise auf ihr Ende zusteuert, jetzt, da die Zentralbanken beginnen, ihre Stimulusmaßnahmen zurückzufahren, so die Experten von INVESCO.Anleiheinvestoren würden den globalen Wachstumsausblick zumeist positiv sehen, sich aber auf neue Herausforderungen wie den demografischen Wandel und eine strengere Regulierung einstellen. Das Interesse an alternativen Kreditinstrumenten, einem zunehmend wichtigen Segment des Zinsuniversums, sei unverändert hoch. Die Investoren würden jedoch mit einer Rotation hin zu bonitätsstarken Anleihen, den sogenannten Kernanleihen rechnen. So würden einige der wichtigsten Ergebnisse der ersten Global Fixed Income Studie von INVESCO, einer umfassenden Analyse des Anlageverhaltens von Anleiheinvestoren lauten.

