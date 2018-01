Düsseldorf - Die Notenbank in Tschechien entscheidet am 1. Februar, über ihren Leitzins, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten würden im laufenden Jahr insgesamt Zinserhöhungen um 100 BP auf 1,50% erwarten. Am Donnerstag würden sie mit einer Anhebung um 25 BP auf 0,75% rechnen. In Anbetracht eher verhaltener Wechselkurserwartungen für die Krone würden viele Anleger an den Finanzmärkten für 2018 lediglich von einem Zinsanstieg um 75 BP ausgehen. Daher würden die Analysten mit einer restriktiveren Zinspolitik kalkulieren, als die Preisfindung im Terminmarkt aktuell vorwegnehme. (29.01.2018/alc/a/a)

