Nach dem Abbruch der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie steht der deutsche Industriebranche ein massiver Warnstreik bevor. Ökonomen befürchten nun weitreichende Folgen für das Produktionswachstum.

Die angekündigte Streikwelle in der Metall- und Elektroindustrie droht die Unternehmen Ökonomen zufolge diesmal besonders stark zu treffen. "Die Betriebe sitzen auf einem enormen Auftragsbestand, gleichzeitig ist die Auslastung sehr hoch", sagte der Deutschland-Chefvolkswirt der Bank UniCredit, Andreas Rees, am Montag. "Arbeitsausfälle können deshalb nicht so schnell und zügig wettgemacht ...

