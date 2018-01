Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Digitalisierung, Automatisierung und Globalisierung lassen sich nicht aufhalten, wohl aber gestalten. Es muss uns gelingen, die Trends möglichst allen Menschen begreifbar zu machen", forderte EU-Kommissar Günther Oettinger im Live-Interview mit dem DUB UNTERNEHMER-Magazin. Langfristig ließe sich die Wettbewerbsfähigkeit nur mit Hilfe einer umfassenden Bildungsinitiative aufrechterhalten. Sprich: Gutscheine für die digitale Weiterbildung. Die Forderung nahm Jens de Buhr wörtlich: In seinem DUB UNTERNEHMER-Club bietet der Hamburger Verleger und Herausgeber des DUB UNTERNEHMER-Magazins ab sofort kostenlose Voucher für die digitale Weiterbildung an.



Der Megatrend Digitalisierung treibt de Buhr, selbst Mitglied im Advisory Board des Silicon Valley-IT Pioniers Keith Krach, seit Jahren an. Seit 2014 erscheint sein DUB UNTERNEHMER-Magazin, Deutschlands Leitmedium für die digitale Transformation. Die Redaktion unter Leitung von Thomas Eilrich befasst sich seit Gründung mit dem Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft sowie den daraus resultierenden Chancen und Herausforderungen für Führungskräfte und Unternehmer. Trend-Recherchen in Tech-Hochburgen wie Tel Aviv, dem Silicon Valley oder auch dem estnischen Tallinn sind für Herausgeber, Chefredakteur und Team zum steten Begleiter geworden.



"Die uns bevorstehenden wirtschaftlichen Umbrüche sind gigantisch. Als Unternehmer mit internationalen Einblicken in die Tech-Industrie, sehe ich es als meine Mission an, Wissen weiterzugeben", so de Buhr. "Wir, Deutschlands Mittelständler, müssen uns bewegen und die permanente Veränderung als stabilen Zustand akzeptieren. Nur dann werden wir Chancen erkennen und nutzen und erfolgreich sein."



De Buhrs Voucher, seine "Eintrittskarte in die digitale Welt", gewährt ein Jahr kostenlose Nutzung der Digitalen Denkfabrik des DUB UNTERNEHMER-Clubs. Mitglieder erhalten unter anderem exklusiven Zugang zu hochkarätig besetzten Events, kostenfreie Business-Coachings und sechs Ausgaben des DUB UNTERNEHMER-Magazins.



Weitere Informationen erhalten Sie von Club-Managerin patricia.schmitz@dub.de.



+++ DUB UNTERNEHMER-Club News +++ Prof. Dr. Christoph Lüth vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz zeigt Mittelständlern Chancen der Robotisierung +++ Andreas Dondera, Leiter Zentrale Cybercrime LKA Hamburg, referiert zum wirksamen Schutz vor Internetbetrug +++ Das nächste DUB UNTERNEHMER-Magazin zum Titelthema "Die fünf digitalen Megatrends" erscheint am 1. März 2018. Näheres unter www.dubunternehmer-club.de.



Link zum Günther Oettinger Interview: http://dubunternehmer.de/videos/interview-oettinger/



Über den DUB UNTERNEHMER-Club:



DUB UNTERNEHMER-Club ist ein Angebot der Deutschen Unternehmerbörse DUB.de mit derzeit rund 43.000 registrierten Nutzern sowie des DUB UNTERNERHMER-Magazins und richtet sich an Unternehmer, Führungskräfte, Gründer und Investoren. Exklusive Events, Zugang zur DUB.de Karriere-Plattform und Business-Coachings sind nur eine Auswahl der Clubleistungen. Clubmitglieder erhalten zudem das zweimonatlich erscheinende DUB UNTERNEHMER-Magazin mit seinen Fokusthemen digitale Transformation und künstliche Intelligenz (Gesamtauflage: ca. 300.000 Exemplare am Kiosk, als Bordexemplar am Flughafen, im Handelsblatt und in der WirtschaftsWoche) kostenfrei. Mehr unter: www.dubunternehmer-club.de



OTS: Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102491 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102491.rss2



Pressekontakt: Pressekontakt: DUB Unternehmer Club GmbH Patricia Schmitz Schanzenstraße 70 20357 Hamburg Tel.: 040-468832-47 / 0171-6712025 E-Mail: patricia.schmitz@dub.de