Mannheim (ots) - Premium-Router ConnectBox jetzt 0 EUR statt 4,99 EUR/Monat



Ab sofort können Neukunden von eazy noch mehr Geld sparen. Denn der Internet- und Festnetz-Anbieter spendiert seinen Kunden den Premium-Router ConnectBox - Top-Technik zum Nulltarif. Ganz nach dem Motto "einfach, ehrlich, gut" bietet eazy damit noch mehr Qualität für wenig Geld. Das Angebot ist verfügbar vom 29. Januar bis 28. Februar 2018 auf www.eazy.de.



"Durch den Wegfall der zusätzlichen Gebühren für die ConnectBox sparen Neukunden nochmals 119,76EUR in 24 Monaten Vertragslaufzeit", kommentiert Johannes Schubert, Director Operations bei eazy, das Angebot. "Das entspricht unserem Anspruch: Gutes und günstiges Internet für alle."



eazy ist der Anbieter für zuverlässiges Internet ohne Schnickschnack - und das zu unfassbar günstigen Preisen. Bei eazy surfen Kunden nicht nur mit dem Premium-Router ConnectBox, sondern auch im Premium-Kabel-Netz von Unitymedia. Für 11,99 EUR/Monat gibt es die Flatrate mit 20 Mbit/s, für 8 Euro mehr das Upgrade auf 50 Mbit/s. Immer mit dabei: Der Festnetzanschluss, bei dem die Rufnummernmitnahme möglich ist. Entweder werden Telefonate minutengenau abgerechnet (Festnetz 2,5 Cent/Min, Mobilfunk 19,9 Cent/Min) oder der Kunde bucht die optionale Festnetz-Flatrate für 4,99 EUR/Monat hinzu. Wenn nötig kommt sogar der Techniker kostenlos nach Hause und installiert den Anschluss. Außer der einmaligen Bereitstellungsgebühr von 39,99 EUR fallen keine weiteren Kosten an.



eazy wird ausschließlich auf www.eazy.de vermarktet und steht Kunden im Unitymedia-Netz in NRW, Hessen und Baden-Württemberg zur Verfügung. Um Installation und Service kümmert sich Unitymedia.



eazy ist eine Marke der Vertriebswerk GmbH, einem Spezialisten für Multichannel-Vertrieb. Das Unternehmen bietet vielfältigen Partnern, wie zum Beispiel Telekommunikationsanbietern, innovative, technologiebasierte Komplettlösungen an.



Pressekontakt: Ansprechpartner für Medienanfragen Panke Consulting GmbH, Schwedenstr. 17, 13357 Berlin Tel.: +49 30 74 927 731 Email: eazy@panke.co