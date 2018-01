Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die offenbar erfolgten Abgastests an Affen und Menschen scharf verurteilt und eine umgehende Stellungnahme der beteiligten Unternehmen verlangt. "Diese Tests an Affen oder sogar Menschen sind ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen, und sie werfen viele kritische Fragen an diejenigen, die hinter diesen Tests standen, auf", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Nach allem, was der Öffentlichkeit vorliegt, muss man sagen, die Empörung vieler Menschen ist absolut verständlich."

Die Fragen dazu müssten dringend beantwortet werden, und den Kontrollgremien der beteiligten Auftraggeber komme da "eine besondere Verantwortung" zu. "Schon die grundsätzliche Zielsetzung solcher Tests ist sehr kritisch zu hinterfragen", sagte Seibert. Solche Berichte über Abgastests an Affen und sogar Menschen schädigten das Renommee der Beteiligten erheblich. "Um so dringender ist es, nicht nur eine Distanzierung der Beteiligten davon zu hören, sondern auch wirklich die Vorgänge genau aufzuarbeiten."

Im Verkehrsministerium soll nach Aussagen eines Sprechers die Abgas-Untersuchungskommission zu einer Sondersitzung zusammenkommen. "Bundesminister Schmidt verurteilt klar und deutlich die jetzt bekannt gewordenen Abgastests an Tieren und Menschen", sagte Sprecher Ingo Strater bei derselben Pressekonferenz. "Der Minister hat keinerlei Verständnis für solche Tests zum Schaden von Tieren und Menschen, die nicht der Wissenschaft dienen, sondern ausschließlich PR-Zwecken." Schmidt fordere die beteiligten Unternehmen auf, "umgehend und detailliert Stellung zu nehmen". Telefonate mit den Chefs der Unternehmen habe es aber nicht gegeben.

