Mit einem etwas stärkeren Wachstum in China sowie in vielen Emerging Markets befindet sich die Welt in einem immer synchroneren positiven Wachstumstrend, dessen Triebfedern aus unserer Sicht in 2018 noch nicht beendet sein werden. Die Verabschiedung der Steuerreform in den USA wird in 2018 noch zusätzliche Impulse aus der größten Volkswirtschaft der Welt freisetzen.

