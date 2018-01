Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



Thuraya Telecommunications Company hat heute die Einführung ihres

neuen Thuraya Tracking and Monitoring (T2M) Service bekanntgegeben.

Zeitgleich gab es mit dem T2M-DUAL Terminal die erste

Produkteinführung des Jahres. T2M-DUAL ist ein Dual-Mode-Mobilgerät

für überragende Machine-to-Machine-(M2M-)Kommunikation sowie Tracking

und Monitoring von dezentralen Assets. Es ermöglicht die

gleichzeitige Datenerhebung von mehreren Stellen, einschließlich

Positionsdaten und Daten von externen Sensoren und Peripheriegeräten

sowie CANBus-Input von Fahrzeugen oder schwerem Gerät.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/600865/Thuraya_Telecom

munications_Company_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/600865

/Thuraya_Telecommunications_Company_Logo.jpg) )







(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/633503/Thuraya_Teleco

mmunications_T2M_DUAL.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/633503/Th

uraya_Telecommunications_T2M_DUAL.jpg) )







Mit seiner Robustheit und Interoperabilität präsentiert sich

T2M-DUAL als erstklassige Lösung für ein breites Spektrum an

Projekten in Sektoren wie Transport, Logistik, Energie,

Versorgungsbetriebe, Landwirtschaft und Bergbau. Die Lösung

vereinfacht radikal die Integration von Anwendungen, deren Verwaltung

und Überwachung bislang recht komplex waren, beispielsweise

Fahrzeug-Tracking und Kraftstoffverbrauch. Dadurch ergeben sich

operative Effizienzen.



Die neue Lösung ermöglicht die Integration jeder beliebigen

Drittanbieteranwendung und verfügt über mehrere integrierte

intelligente Funktionen wie beispielsweise Geo-Fencing,

Netzwerkauswahl anhand der kostengünstigsten Verbindung, interne

Batteriesicherung sowie Positions- und Sensordaten. Mit seinen

Dual-Mode-Funktionen stellt T2M-DUAL sicher, dass die Konnektivität

bei Bewegungen von Assets in Regionen mit GSM-Abdeckung und außerhalb

der Reichweite von Mobilfunknetzen automatisch aufrechterhalten wird.

Thurayas Satellitennetz liefert dazu die zuverlässige und sichere

Abdeckung.



Die T2M-DUAL-Lösung ist so konzipiert, dass sie bewegliche

M2M/IoT-Anwendungen auf Satelliten- und GSM-Netzen nahtlos

unterstützt. Sie bietet optimierte Konnektivität anhand des besten

verfügbaren Netzes, was minimale Gesamtbetriebskosten sicherstellt.

Das Terminal ist robust und hält rauen Umgebungsbedingungen stand.



Rashid Baba, amtierender Chief Commercial Officer bei Thuraya,

sagte: "Industriezweige und Unternehmen sind ständig auf der Suche

nach Lösungen, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und

gleichzeitig Risiken eindämmen, den Automatisierungsgrad erhöhen und

Kosten einsparen können. Immer mehr Player drängen in Sektoren wie

Logistik und Transport. Durch die Überwachung beweglicher dezentraler

Assets durch Manager ergeben sich hier Möglichkeiten für eine

schnellere Entscheidungsfindung und Bereitstellung sowie besseren

Arbeitsschutz und operative Effizienzgewinne. Thurayas zuverlässiges

Netz und bewährte IoT-Dienste haben sich in verschiedenen vertikale

Branchen, wo es auf hochsichere Konnektivität bei dezentralen,

ergebniskritischen Vorgängen ankommt, bereits fest etabliert. Die

T2M-DUAL-Lösung soll den wachsenden Anforderungen dieser Sektoren

Rechnung tragen. Wie sind überzeugt, dass sie die Markterfordernisse

bestmöglich erfüllt."



Mit T2M-DUAL diversifiziert Thuraya sein wachsendes M2M-Portfolio.

Mit seinem fortschrittlichen Leistungsspektrum deckt es andere

Anforderungsbereiche ab als die Vorgängerlösungen Thuraya FT2225 und

der IP M2M Service.



Originaltext: Thuraya Telecommunications Company

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100057861

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100057861.rss2



Pressekontakt:

Rim Farouk Sadek

+971-(0)4-448-8863

+971-(0)56-404-9604

rim.sadek@thuraya.com