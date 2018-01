Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Qiagen vor Zahlen von 28 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Biotechnologie-Unternehmens für das vierte Quartal und zum Gesamtjahr 2017 dürften im Rahmen der Konzernprognose ausfallen, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Montag vorliegenden Studie. Qiagen dürfte aber negative Effekte durch die US-Steuerreform verbuchen, weshalb sein Kursziel sinke. Für 2018 dürfte das Unternehmen eine Beschleunigung beim organischen Wachstum in Aussicht stellen./tav/ajx Datum der Analyse: 29.01.2018

AFA0052 2018-01-29/12:49

ISIN: NL0012169213