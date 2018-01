Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Wie geht es Ihnen eigentlich mit den Jahresauszügen Ihrer Wertpapierpositionen? Schon reingeschaut? Bei breit gestreuten Depots ist wohl vieles im Plus. Vielleicht enttäuscht der schwache Dollar bei der einen oder anderen Aktie aus den Staaten, die man in Dollar beobachtete und die nun gefühlt schwach aussieht. Wichtig ist, dass man, so schön das auch alles aussehen mag, nicht vergisst, dass nach derzeitiger steuerlicher Situation eine Aktie, die man noch nicht ewig hat (die also steuerlich als Neubestand gilt), selbst bei einer Kursverdoppelung eigentlich bei Verkauf nur 72,5 Prozent im Plus ist. Das ist natürlich eine vereinfachte Sicht, weil man ja Verluste gegenrechnen könnte....

