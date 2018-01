Neckarsulm (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum der Lidl-Pfandspende durchbricht die Gesamtspendensumme eine neue Millionenmarke: Innerhalb von einem Jahr haben Lidl-Kunden durch die "Gute Tat am Automat" knapp zwei Millionen Euro an den Dachverband der deutschen Tafeln gespendet. Mit den nun insgesamt rund 14 Millionen Euro wurden von den Tafeln deutschlandweit über 1.900 Projekte in den fünf Förderkategorien Kinder/Jugendliche, Senioren/kranke/behinderte Menschen, Kühlung/Hygiene, Integration/Teilhabe und Nachhaltigkeit/Ökologie umgesetzt. Viele weitere spannende Projekte werden folgen.



Bei dem Förderschwerpunkt Senioren/kranke/behinderte Menschen trägt die Lidl-Pfandspende dazu bei, dass die Tafeln Menschen in Altersarmut beispielsweise durch barrierefreie Tafel-Räumlichkeiten oder Senioren-Cafés bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben unterstützen können. Aktuell unterstützen die Tafeln rund 350.000 Rentner.



"Wir freuen uns sehr, dass die Spendenbereitschaft ungebrochen ist und sagen 'Danke' an alle unsere Kunden. Die vielen kleinen Spendenbeträge an unseren Pfandautomaten machen am Ende für viele Menschen einen großen Unterschied", sagt Melanie Berberich, Geschäftsleiterin bei Lidl Deutschland. "Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Lidl-Pfandspende werden wir die Tafeln und die Lidl-Kunden noch mit verschiedenen Aktionen im Laufe des Jahres überraschen".



10 Jahre vertrauensvolle Kooperation von Lidl und den Tafeln



Seit mehr als 10 Jahren arbeitet Lidl mit dem Tafel Deutschland e. V. zusammen. Das Unternehmen unterstützt die Tafeln durch klassische Lebensmittelspenden und begann 2008 damit, seine Pfandautomaten mit einem Spendenknopf für die Tafeln auszustatten. Mittlerweile ermöglichen über 6.000 Pfandautomaten in rund 3.200 Filialen den Kunden bei der Rückgabe von Leergut einen Teilbetrag oder den gesamten Pfandbetrag an den Tafel Deutschland e. V. zu spenden.



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen mehr als 78.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



OTS: LIDL newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58227 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58227.rss2



Pressekontakt: Pressestelle Lidl Deutschland 07132/30 60 90 · presse@lidl.de