Hamburg (ots) -



- Reife Leistung: Partnerschaft mit dem Olympia Team Deutschland geht in die nächste Runde - Und Action: Felix Neureuther und Georg Hackl sind die Stars im neuen TV-Spot - Reinbeißen ist alles: Rezepte und Inspirationen für eine bewusste Ernährung



Kurz vor den Olympischen Winterspielen in PyeongChang steht bei EDEKA alles im Zeichen des Sports und der bewussten Ernährung. Als Partner vom Olympia Team Deutschland begleitet EDEKA die Spitzensportler auf ihrem Weg nach Südkorea und begeistert zeitgleich die Kunden zuhause für eine ausgewogene Ernährung. Unter dem Motto "Bewusst wie" dreht es sich in den kommenden Wochen auf http://edeka.de/bewusstwie, den EDEKA Social Media-Kanälen und im Markt rund um den bewussten Genuss. Das Herzstück der Kampagne bildet der neue TV-Spot mit Skirennläufer Felix Neureuther und Rodel-Olympiasieger Georg Hackl. Und auch im Deutschen Haus in Südkorea ist der Partner vom Olympia Team Deutschland für ausgewogene Ernährung dabei.



"Wir freuen uns sehr, dass wir nach den erfolgreichen Spielen in Rio jetzt auch als Partner des Olympia Teams Deutschland in PyeongChang mit dabei sind", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA AG. "Sportliche Erfolge und eine bewusste, ausgewogene Ernährung sind eng miteinander verbunden. Deshalb sind wir mit unserem vielfältigen Angebot in den EDEKA-Märkten mit dem Fokus auf Qualität, Frische und Beratung der ideale Partner für alle, die sich ausgewogen ernähren und Spaß an der Bewegung haben wollen."



Film ab



Der neue TV-Spot der heute anlaufenden Kampagne zeigt Felix Neureuther und Georg Hackl beim Einkaufen im EDEKA-Markt. Der dreifache Olympiasieger und heutige Nationaltrainer verfolgt Neureuther und will herausfinden, ob dieser auch so gesund einkauft, wie es sich für einen Spitzensportler gehört. Als der Skirennläufer zu Chips und Cola greift, triumphiert der Goldrodler. Hat er ihn ertappt? Der Spot ist ab sofort auf allen reichenweitenstarken Sendern und online unter edeka.de/bewusstwie zu sehen. Begleitet wird die Kampagne auf allen Kanälen mit Wissenswertem rund um die Themen Ernährung und Genuss: Online macht EDEKA Lust auf gesunde koreanische Küche und liefert Inspirationen und Rezepte für eine ausgewogene Ernährung. Außerdem auf der Webseite: Ein Gewinnspiel, bei dem die Kunden ihr Wissen testen und mit etwas Glück tolle Preise gewinnen können. In den Rezeptvideos der EDEKA Genussmomente und bei yumtamtam geben die Athleten selbst Tipps und bieten frische Ideen zum Nachkochen. Darüber hinaus wird die Kampagne auf Facebook und Instagram gespielt. Und auch im EDEKA-Markt wird das Olympia Team Deutschland sichtbar. Von frischem Obst und Gemüse, über Müsli, Studentenfutter und Reiswaffeln bis hin zu Milch- und Tiefkühlprodukten: Ausgewählte Eigenmarken tragen das Olympia Team Deutschland Partner-Logo und bieten den Kunden so eine noch bessere Orientierung.



Starke Partner



Eine bewusste und ausgewogene Ernährung ist die Grundlage für sportliche Erfolge. Deshalb ist EDEKA als Partner vom Olympia Team Deutschland auch in Südkorea mit von der Partie und sorgt im Deutschen Haus in PyeongChang für das leibliche Wohl der Athleten, Funktionäre und Gäste vor Ort. Bereits im Vorfeld der Spiele unterstützte EDEKA verschiedene sportliche Events des Teams, wie die Auszeichnung zum Sportler des Jahres oder die Einkleidung von Team Deutschland, und versorgte die Athleten und Gäste mit leckeren Snacks und einem breiten Eigenmarken-Angebot.



Teamgeist für eine ausgewogene Ernährung



Seit Mai 2016 ist EDEKA Partner vom Olympia Team Deutschland für ausgewogene Ernährung und zeigt gemeinsam mit den Spitzensportlern, wie man sich ausgewogen und bewusst ernährt. EDEKA spricht, kocht und isst mit den Athleten - nicht nur während der Olympischen Spiele, sondern regelmäßig bei yumtamtam und den EDEKA Genussmomenten auf YouTube, im Kundenmagazin MIT LIEBE und dem Kindermagazin YUMMI sowie auf den Social Media-Kanälen von EDEKA. Die "Kraft der Ringe" macht auch das bestehende Engagement zahlreicher EDEKA-Kaufleute im Sportbereich sichtbar. Viele der selbstständigen Kaufleute fördern schon seit Jahren ihre lokalen Sportler und Sportvereine und machen ihre Initiativen im Sportbereich unter dem Dach des Olympia Team Deutschland jetzt noch besser sichtbar. Damit richtet sich die Partnerschaft an alle, die Spaß an Bewegung und ausgewogener Ernährung haben.



EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative



Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 4.000 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Von hier erfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wie beispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zur Entwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- und Qualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2016 mit mehr als 11.200 Märkten und 351.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 49,6 Mrd. Euro. Mit rund 16.600 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.



OTS: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51907 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51907.rss2



Pressekontakt: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG Unternehmenskommunikation Mitarbeiter- und Medienkommunikation Tel. 040 / 6377 - 2182 E-Mail: presse@edeka.de www.edeka-verbund.de