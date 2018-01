Berlin (ots) - Aktuelle Trends und Entwicklungen im Geschäftsreisesegment - Auswirkungen von Digitalisierung und Globalisierung im Fokus



Geschäftsreise 4.0: dynamisch, digital, disruptiv - Unter diesem Titel präsentiert sich das diesjährige ITB Business Travel Forum am 8. März 2018 in Halle 7.1a, Saal New York 2. Besucher erfahren aus erster Hand Informatives und Praktisches rund um die aktuellsten Entwicklungen im Bereich Geschäftsreise. Exklusiver Partner ist in diesem Jahr der Verband Deutsches Reisemanagement e.V. (VDR). Für Besucher der ITB Berlin ist der Zugang zum Forum kostenlos.



Digitalisierung und Globalisierung sorgen für immer kürzere Innovationszyklen - dieser Herausforderungen muss sich auch das Business Travel-Segment aktiv stellen. Das VDR-Business Travel Forum im Rahmen des ITB Berlin Kongress gewährt Besuchern Einblicke in Arbeitswelten von morgen und in das künftige Reiseverhalten der neuen Generation.



Unter dem Titel Geschäftsreise: voll digital! präsentiert Florian Storp, Vice President Central Europe bei American Express Global Business Travel, was die Branche vom Reise- und Konsumverhalten junger Leute lernen kann und was Digitalisierung bei einer Geschäftsreise leisten muss. Anhand eines Praxis-Beispiels zeigt er, wie sich TMC (stationäre Reisebüros) und Kunden den Herausforderungen stellen.



Im Anschluss sprechen Ludger Bals von The Travel Consulting Group und Dr. Engelbert Wimmer, Gründer & CEO von e&Co. AG mit Christopher Bergau, Head of Strategic Partnerships DACH, airbnb über disruptive Business-Modelle und digitale "Attacker", die die Reisebranche immer mehr ins Visier nehmen. Der Travel Manager der Zukunft, so die These, muss künftig seine Rolle als statischer Auktionator der Fachabteilung verlassen und zum pro-aktiven Innovationsscout und Regisseur innerhalb digitaler Ökosysteme werden.



Alles hört aufs Wort: Den nächsten Schritt im Internet der Dinge macht Marcus Scholz, Mitglied der Geschäftsführung bei Europcar Deutschland, gemeinsam mit dem Publikum. Er zeigt, wie sich Services mit Hilfe von Alexa Echo oder Alexa Show über die eigene Stimme steuern lassen. So können Reisende schon heute auf Zuruf Mietwagen buchen, umbuchen, verlängern oder stornieren.



Im persönlichen Gespräch vertiefen lassen sich die gehörten Inhalte zum Beispiel in der Networking Lounge Home of Business Travel by ITB & VDR - initiiert von der Messe Berlin und dem deutschen Geschäftsreise Verband VDR e.V. Die Networking Lounge, die sich über eine Gesamtfläche von insgesamt 270 Quadratmeter erstreckt, präsentiert sich vom 7. bis 9. März bereits zum sechsten Mal in Folge.



Der Gemeinschaftsstand in Halle 7.1.a bietet Travel- und Mobility-Managern ebenso wie Einkäufern und Nachwuchskräften eine überaus wertvolle Plattform, um sich über Chancen der Optimierung zu informieren und mit führenden Vertretern der Business Travel-Branche in Kontakt zu treten. Die Mitaussteller präsentieren Besuchern unterschiedliche Lösungen für ein professionelles Management, auch während oder nach einer Geschäftsreise.



Alle Besucher, die sich mit dem Thema Geschäftsreise beschäftigen, sollten die geplante Reihe von Networking Lunches in ihrem Kalender notieren. In legerer Lounge-Atmosphäre können Besucher ein entspanntes Mittagessen genießen und gleichzeitig die Gelegenheit zum ausgiebigen Netzwerken nutzen. Das Lunch-Event findet an allen drei Fachbesuchertagen jeweils zwischen 12 und 14 Uhr im Home of Business Travel by ITB & VDR statt.



Günstig und gleichermaßen nachhaltig reisen Besucher des ITB Travel Forums exklusiv mit einem attraktiven Preis-Special der Deutschen Bahn an. Das Ticket zum Best-Preis, inklusive Veranstaltungsticket, gibt es für Hin- und Rückfahrt ab jedem DB-Bahnhof für nur 99 Euro in der zweiten sowie für 109 Euro in der ersten Klasse. Verfügbar ist es solange der Vorrat reicht - dank vollflexibler Konditionen lässt es sich bei Bedarf sogar umbuchen. Weitere Informationen erhalten Interessenten unter www.itb-kongress.de/anreise



Nähere Auskünfte zum Business Travel Forum: www.itb-kongress.de/businesstravel



Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress



Die ITB Berlin 2018 findet von Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2017 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 184 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 169.000 Besuchern, darunter 109.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 7. bis 10. März 2018. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de, www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: ITB Berlin / ITB Asia / ITB China: Julia Wegener PR Manager Messedamm 22 14055 Berlin T: +49 30 3038-2269 j.wegener@messe-berlin.de www.messe-berlin.de