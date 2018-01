Hannover - Die Rohölnotierungen haben ihren Höhenflug der vergangenen Wochen weiter fortgesetzt, so Frederik Kunze und Georg Friedrich Händel von der Nord LB. Die Nordseesorte Brent habe am Donnerstag 71,28 US-Dollar je Barrel erreicht und auch die US-Sorte WTI sei auf 66,66 US-Dollar je Barrel geklettert, was jeweils den höchsten Stand seit Dezember 2014 darstelle.

Den vollständigen Artikel lesen ...