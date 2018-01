Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Monheim am Rhein (pta009/29.01.2018/10:00) - Etwa ein Jahr nach der Anmeldung der Insolvenz ihres ehemaligen Geschäftspartners, des Online-Auktionshauses Auctionata AG, konnte der Vorstand der Weng Fine Art AG mit dem Insolvenzverwalter von Auctionata Paddle8 zu einer Einigung über die Abwicklung der Geschäftsverbindung kommen.



Eine Verrechnung von Forderungen durch die Weng Fine Art AG i.H. von insgesamt 760.000 EUR wurde endgültig akzeptiert. Darüber hinaus erhält die WFA AG einen Schadensersatz i.H. von ca. 260.000 EUR für den Anteil des von Auctionata nicht mehr abgewickelten Vertrages. Im Gegenzug hat die WFA AG einer Teilrückzahlung an die Masse von 330.000 EUR aus der von Auctionata erhaltenen Kaution zugestimmt. Diese Zahlung führt jedoch in der Erfolgsrechnung der WFA AG zu keiner Belastung.



Vorstand Rüdiger K. Weng: "Wir sind mit dieser Vergleichsvereinbarung, in Anbetracht der Umstände, ausgesprochen zufrieden, da wir zum einen über unser Auctionata zur Verwertung übergebenes Material wieder frei verfügen und zum anderen eine Entschädigung von immerhin 260.000 EUR erfolgswirksam verbuchen können. Außerdem haben beide Seiten mit dieser Einigung einen potentiell langwierigen und aufwendigen Rechtsstreit vermieden".



ÜBER DIE WENG FINE ART AG Die Weng Fine Art AG (www.wengfineart.com) mit juristischem Sitz in Krefeld und Betriebsstätten in Monheim a.Rh. und einer Tochtergesellschaft in der Schweiz ist ein führendes international agierendes Kunsthandelsunternehmen. Die gründergeführte Gesellschaft vereint dabei langjährige Expertise im Kunstmarkt mit wirtschaftlichem Know-how. Die Weng Fine Art AG gehört heute zu den kapitalstärksten Kunsthandelsunternehmen in Kontinentaleuropa. Im Fokus stehen international renommierte Künstler des 20. Jahrhunderts wie Andy Warhol, Damien Hirst, Robert Longo, Pablo Picasso, Gerhard Richter und Jeff Koons. Im Stammgeschäft werden gewerbliche Adressen (B2B) beliefert, darunter die meisten großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Hinzu kommt seit 2015 die in der Schweizer Tochter WFA Online angesiedelte E-Commerce-Plattform "Weng Contemporary" (www.wengcontemporary.com), über die weltweit graphische und skulpturale Editionen der wichtigsten zeitgenössischen Künstler angeboten werden.



