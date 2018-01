Vor gut zwei Jahren berichteten wir erstmals über die sich anbahnende Erfolgsstory bei Nano One Materials (WKN: A14QDY). Der anhaltende Erfolg der hochinteressanten Technologieschmiede zeigt sich auch in der aufsehenerregenden Rallye der Aktie: Nachdem wir Ihnen den Wert seinerzeit zu Kursen um die 0,13 Euro schmackhaft machten, notiert das Papier heute schon über 1,40 Euro.

Das heutige Unternehmensupdate macht klar, weshalb Nano One derzeit auch am Kapitalmarkt so stark performt. So konnte das Unternehmen mittlerweile führende Akteure aus der Batterieindustrie als Kooperationspartner gewinnen. Unter anderem arbeite man aktuell mit einem Tier-1-Automobilzulieferer an leistungsstärkeren Lithium-Ionen-Batterien. Eine erste Pilotanlage zur Herstellung ...

