Nach dem kräftigen Schluck aus der Kurspulle am Freitag deutet sich zum Start in die neue Woche an der Wall Street ein kleiner Rücksetzer an. Marktbeobachter sprechen von einer Pause angesichts der seit Monaten andauernden Rekordjagd. Die Futures auf die US-Indizes deuten ein Minus von etwa 0,3 Prozent an.

Im Fokus steht klar das zweitägige Treffen des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (Fed). Es dürfte im Vorfeld für Zurückhaltung sorgen. Zwar wird mehrheitlich für diesen Mittwoch noch mit keiner Zinserhöhung gerechnet, die Notenbanker könnten aber das Feld bereiten für eine Erhöhung im März. Weiter unklar ist derweil, ob die Notenbank es im laufenden Jahr wie von ihr avisiert bei drei Zinserhöhungen belassen wird, oder ob sie möglicherweise angesichts der robusten Konjunktur und der allmählich anziehenden Inflation vier Mal an der Zinsschraube dreht. Der zuletzt schwächere Dollar trage dazu bei, dass die Inflation Fahrt aufnehme, heißt es dazu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2018 06:41 ET (11:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.