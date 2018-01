Hamburg - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der vergangenen Woche mit 13.577 Punkten noch ein neues Allzeithoch markierte, fiel er in der abgelaufenen Handelswoche um 0,7%, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Auslöser für den Kursrückgang sei ein erneut steigender EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) gewesen, der während der Pressekonferenz der EZB die Marke von 1,25 überstiegen habe. Während die gute Konjunktur und der positive Ausblick für Europa den Euro weiterhin stärken würden, hätten die Aussagen vom US-Finanzminister Mnuchin für die USD-Schwäche gesorgt.

