FRANKFURT/BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Ansicht ihres Chefvolkswirts Peter Praet noch weit davon entfernt, ihr Inflationsziel zu erreichen. Sie müsse geduldig sein, sagte Praet und wehrte sich gegen Aufrufe, das 2,5 Billionen Euro schwere Kaufprogramm bald auslaufen zu lassen.

Die EZB hatte in der vorigen Woche an ihrer Geldpolitik festgehalten, aber einige Ratsmitglieder haben öffentlich ein rasches Ende der Anleihenkäufe gefordert, die als quantitative Lockerung oder QE bezeichnet werden. Das Programm soll derzeit mindestens bis September mit 30 Milliarden Euro monatlich laufen.

Praet warnte in Brüssel, dass "Geduld und Beharrlichkeit" von den politischen Entscheidungsträgern erforderlich seien, weil die Inflationsrate in der Eurozone zu schwach blieb. "Es sollte keinen Zweifel an unserem unerschütterlichen Engagement geben, eine nachhaltige Rückkehr der Inflationsraten zu Niveaus zu sichern, die unter, aber nahe bei 2 Prozent liegen", sagte er.

Mehrere Spitzenvertreter der EZB waren in den letzten Wochen ausgeschert und hatten ein rasches Ende der Käufe gefordert. Sie befürchten, dass der geldpolitische Stimulus angesichts der Stärke des wirtschaftlichen Aufschwungs zu aggressiv geworden sei.

Klaas Knot, der als Gouverneur der niederländischen Zentralbank im EZB-Rat sitzt, warnte am Sonntag im niederländischen Fernsehen, dass die Lockerung so schnell wie möglich beendet werden sollte. Das Programm habe das getan, was realistischerweise von ihm erwartet werden konnte, sagte Knot.

Praet legte drei Kriterien für einen Kurswechsel der EZB fest. Erstens sollte der Preisauftrieb - derzeit 1,4 Prozent - auf dem Weg sein, das Ziel der EZB mittelfristig zu erreichen. Zweitens sollten die Entscheidungsträger zuversichtlich sein, dass sich die Inflation nach oben bewegt. Und drittens sollte die Inflation weiter ansteigen, auch wenn die EZB ihren Stimulus zurückfährt.

"Heute sind wir noch weit davon entfernt, alle drei Kriterien gleichzeitig zu erfüllen", sagte Praet. Sobald diese Kriterien erfüllt seien, würden die "Nettokäufe auslaufen", und die Leitlinie der EZB werde sich auf die Zinssätze und die Reinvestition ihrer Anleihen konzentrieren, sagte Praet.

