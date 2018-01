Die von der IG Metall angekündigte Streikwelle könnte deutlich schwerer wiegen als üblich. Das liegt vor allem an der hohen Auslastung durch die starke Konjunktur.

Die angekündigte Streikwelle in der Metall- und Elektroindustrie droht die Unternehmen Ökonomen zufolge diesmal besonders stark zu treffen. "Die Betriebe sitzen auf einem enormen Auftragsbestand, gleichzeitig ist die Auslastung sehr hoch", sagte der Deutschland-Chefvolkswirt der Bank UniCredit, Andreas Rees, am Montag. "Arbeitsausfälle können deshalb nicht so schnell und zügig wettgemacht werden, wie das normalerweise der Fall ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...