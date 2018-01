Die Energieübertragung zwischen der Ladestation und dem Elektrofahrzeug erfolgt üblicherweise über Ladekabel bzw. Ladestecker. Alternativ wird auch an induktiven Ladeverfahren geforscht bzw. die Möglichkeit des Batterietauschs untersucht - diese Alternativen sind aber noch nicht für eine kommerzielle Markteinführung verfügbar. Somit konzentriert man sich derzeit auf die so genannten konduktiven Ladebetriebsarten (conductive [engl.] = leitend, leitfähig). Gemäß VDE 0122 bzw. DIN EN 61851 unterschiedet man vier Ladebetriebsarten, im Englischen als »mode« bezeichnet. Bild?1 zeigt eine Übersicht. In den Ladebetriebsarten 1 bis 3 wird die Energie über Wechselstrom übertragen (AC-Charging). Bei der Ladebetriebsart 4 erfolgt die Energieübertragung über Gleichstrom (DC-Charging).

Bei der Ladebetriebsart 1 schließt man das Fahrzeug mit einem einfachen Kabel an eine Steckdose an. Bei einem einphasigen Anschluss erlaubt die Norm einen Ladestrom von bis zu 16?A. Dabei ist zu beachten, dass »normale« Schuko-Steckdosen nicht für eine entsprechend hohe Dauerstrombelastung ausgelegt sind. Somit sollte man den Ladestrom auf 10?A begrenzen; dies entspricht einer Ladeleistung von 2,3?kW. Die Norm erlaubt auch das dreiphasige Laden mit bis zu 16?A (11,0?kW). Im Hinblick auf die Praxis sei erwähnt, dass die Ladebetriebsart 1 in keiner Weise für E-Fahrzeuge als sinnvoll betrachtet wird - das ist eher etwas für E-Bikes oder Ähnliches.

Bei der Ladebetriebsart 2 erfolgt der Anschluss ebenso an eine Steckdose. Dabei kommt ein Kabel zum Einsatz, das eine Steuereinheit enthält - die so genannte »In-Cable-Control-Box« (ICCB). Bei einphasigem Laden erlaubt die Norm eine Stromstärke von bis zu 20?A. Aufgrund der Dauerstromproblematik von bestehenden Steckdosen und Leitungen wird in der Praxis erneut auf die zuvor erwähnten 10?A (2,3?kW) reduziert. Im dreiphasigen Bereich erlaubt die Norm eine Ladestromstärke von bis zu 32?A (22,0?kW).

Bei der Ladebetriebsart 3 kommt eine Ladestation zum Einsatz, also üblicherweise eine Wallbox oder eine Ladesäule. Bei dieser Betriebsart sind einphasig bis zu 20?A (4,6?kW) und dreiphasig bis zu 63?A (43,5?kW) erlaubt. In der Ladestation befinden sich die Komponenten zur Steuerung des Ladevorgangs.

Die Ladebetriebsart 4 nutzt erstmalig Gleichstrom für die Energieübertragung zwischen Ladestation und Elektrofahrzeug. Alle Komponenten zur Steuerung des Ladevorgangs befinden sich in der Ladestation. Grundsätzlich werden zwei unterschiedliche Varianten unterstützt: DC-Low (bis zu 38?kW Ladeleistung) und DC-High (bis zu 170?kW Ladeleistung).

Der Ladestecker

Der Ladestecker ist die Schnittstelle zwischen dem Fahrzeug und der Ladeinfrastruktur. Im Detail unterscheidet die VDE 0623 bzw. die IEC 62196 die Steckertypen ...

