Die gute Stimmung gegenüber dem Greenback führt dazu, dass der EUR/USD zum Beginn der Woche verhalten um 1,2400 notiert. EUR/USD wartet nun auf US Daten Die Angebote des Paares bleiben am Montag erhalten und so werden die Gewinne von Freitag umgekehrt, so dass die Kursverluste vom Donnerstag Mehrjahreshoch über 1,2500 mehr als 100 Pips betragen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...