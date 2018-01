Netflix (WKN:555750) hat in dieser Woche ein weiteres Blockbuster-Quartal beendet. Das Unternehmen verzeichnete einen neuen Rekord bei dem Abonenntenzuwachs im. Außerdem gab es einen Umsatz-und Gewinnanstieg, der die Aktie zweistellig nach oben trieb, da der Marktwert des Streamers die 100-Milliarden-Dollar-Marke überschritt.



Die Bullen feierten und die Bären wiesen auf den freien Cashflow hin. Was ist, wenn das Unternehmen jedes Jahr Milliarden von Dollar auf Cashbasis verliert?

Die Stimmen der Partymuffel

Will Meade

@realwillmeade



Netflix sagte, dass sie im nächsten Jahr 4 Milliarden Dollar an freiem Cashflow verbrennen werden. Dies ist die ultimative Blasenaktie, die eines Tages unter 100 $ gehandelt wird.

Suresh Singh



@Sureshsinghn

Netflix prognostiziert für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...