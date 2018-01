Life Sciences-Angebot erreicht Kontinentaleuropa mit der vollen Bandbreite von Dienstleistungen

Navigant (NYSE: NCI) gab heute bekannt, dass es sein Life Sciences-Angebot auf Berlin erweitert und damit einen "Brückenkopf" für die Betreuung Kontinentaleuropas schafft. Die Niederlassung offeriert in vollem Umfang die Kapazitäten des Life Sciences-Angebots von Navigant zur Optimierung der Entscheidungsfindung auf Produkt-, Geschäftsbereichs- und Unternehmensebene. Diese Lösungen umfassen Produktplanung und -entwicklung, Vermarktung, Marktzugang, Preisgestaltung und Erstattung, Vermarktung, Franchise- und Geschäftsplanung, Aufsichtsrecht und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie Unternehmensstrategie. Das Angebot befindet sich am gleichen Ort wie Ecofys, ein Unternehmen von Navigant.

Navigant hat sich bei Life Sciences-Unternehmen einen internationalen Ruf als bevorzugter Experte und verlässlicher Partner erworben, der bei minimiertem Risiko außergewöhnliches Wachstum anstrebt. Sein Life Sciences-Beraterteam erbringt Dienstleistungen für Pharma-, Spezial- und Medizintechnikunternehmen, die sich Problemen in Bezug auf Strategie, Betrieb, Rechtsstreitigkeiten, Compliance und Ermittlungen gegenübersehen.

"Navigant investiert weiterhin in Kontinentaleuropa, um unsere dortigen Kunden besser unterstützen zu können und weiterhin diefähigsten Mitarbeiter zu gewinnen, die Beratungsleistungen in den Bereichen, Vermarktung, Marktzugang und Medizintechnik erbringen", so Eduardo Schur, der Leiter des Bereichs Global Practice Life Sciences. "Diese neue Niederlassung baut auf unserer breiten Präsenz in London auf. Europa ist ein Zentrum für Innovation und fortschrittliche Politik in der Life Sciences-Branche, und wir freuen uns darauf, Seite an Seite mit unseren Kunden in Kontinentaleuropa zusammenzuarbeiten."

Die Expansion fügt sich in die geografische Wachstumsstrategie von Navigant für Life Sciences ein. In den letzten Monaten übernahm Navigant den Großteil des gesamten Vermögens der Quorum Consulting, Inc., einem Life-Sciences-Beraterunternehmen mit Sitz in San Francisco, das Daten zu klinischer Evidenz und klinischen Ergebnissen erfasst, um Versicherungsstrategien für Versicherer und die Produktübernahme zu unterstützen.

Das Navigant-Segment Healthcare besteht aus Beratern, früheren Administratoren von Anbietern, Klinikern und anderen Experten mit Jahrzehnten von Erfahrung in den Bereichen Strategie, operative bzw. klinische Beratung, Managed Services, Revenue Cycle Management und Outsourcing. Die Experten arbeiten mit Krankenhäusern und Gesundheitssystemen, ärztlichen Unternehmen, Versicherern, staatlichen Stellen und Life Sciences-Unternehmen zusammen. Sie bieten Lösungen in Bezug auf Strategie, Leistungsverbesserung und Geschäftsprozessmanagement und unterstützen diese Unternehmen bei der Erreichung von Qualitäts- und Finanzzielen.

Über Navigant

Navigant Consulting, Inc. (NYSE: NCI) ist ein spezialisiertes, global aufgestelltes Dienstleistungsunternehmen, das es Kunden ermöglicht, ihre Zukunft in die eignen Hände zu nehmen. Das Fachpersonal von Navigant nutzt seine einschlägigen Branchenkenntnisse, sein wesentliches technisches Knowhow und einen unternehmerischen Ansatz, um Kunden dabei zu helfen, ihre Geschäftsinteressen zu entwickeln, zu steuern und/oder zu schützen. Mit einem Fokus auf Märkte und Kunden, die sich Wandel und signifikantem regulatorischem und rechtlichem Druck gegenübergestellt sehen, unterstützt die Firma hauptsächlich Kunden aus den Sektoren Gesundheitswesen, Energie und Finanzdienstleistungen. Die Berater von Navigant liefern über eine Bandbreite von Beratungs- und Consulting-, Outsourcing- und Technologie-/Analyse-Diensten hinweg klare Erkenntnisse, die Chancen entdecken helfen und zu überzeugenden Ergebnissen führen. Weitere Informationen über Navigant finden sich unter navigant.com.

