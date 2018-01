LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktien seien nicht teuer, aber das Wachstum des TV-Senders komme nicht recht in Gang, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das höhere Kursziel beruhe auf einer Neubewertung der Aktie auf Basis der Summe der Teile des Medienkonzerns, der Dividendenrendite sowie einem Vergleich zu den nächsten Wettbewerbern ProSiebenSat.1 und ITV./bek/ajx

Datum der Analyse: 29.01.2018

