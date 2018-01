FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Facebook vor Zahlen von 220 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lloyd Walmsley hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das vierte Quartal an und begründete dies mit einem starken Wachstum im Werbegeschäft. Insgesamt sollte das Schlussquartal stark ausfallen. 2018 dürfte der Internet-Konzern als ein "bedeutendes Jahr für Verbesserungen" ankündigen./tav/ajx

Datum der Analyse: 29.01.2018

ISIN US30303M1027

