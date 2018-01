In spätestens zwei Wochen soll die Pilotanlage mit einem Megawatt Leistung ans Netz gehen. Mit niedrigen Pachtpreisen und hohen Einspeisevergütungen will die ukrainische Regierung Investoren für Photovoltaik-Projekte im Sperrgebiet gewinnen.100 Meter neben dem zerstörten Atomreaktor in Tschernobyl soll im Februar eine Photovoltaik-Anlage mit einem Megawatt Leistung in Betrieb gehen. Das deutsch-ukrainische Joint-Venture "Solar Chernobyl" hat die Eine-Million-Euro-Anlage als Pilot für weitere weitaus größere Projekte in der Sperrzone entwickelt. Nach dem Testlauf im Dezember soll die Anlagen in ...

