Nächste Anleihe-Neuemission im Immobilien-Bereich - die FCR Immobilien AG begibt eine 6,0%-Anleihe (ISIN DE000A2G9G64) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 25 Millionen Euro an der Börse Frankfurt. Die nunmehr dritte FCR-Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und wird am 20.02.2023 fällig. Der Emissionserlös soll für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios verwendet werden, zudem können die zufließenden Mittel auch für den Rückkauf in der Vergangenheit von der FCR Immobilien AG emittierter Anleihen genutzt werden. Zum Jahresende 2017 lag der Wert des Immobilienportfolios der Emittentin bei rund 130 Millionen Euro.

