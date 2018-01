Frankfurt - Das Management des WeltZins-INVEST (ISIN DE000A1CXYM9/ WKN A1CXYM) geht am 1. April 2018 von der LBB-INVEST auf die Deka Investment über, so die DekaBank in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nachdem die Fondsgesellschaft 2014 von der DekaBank übernommen wurde, erfolgt in einem zweiten Schritt ihrer Integration die Bündelung der Asset-Management-Kompetenzen in der Deka-Gruppe. Gemanagt wird der Fonds künftig bei der Deka von dem zehnköpfigen Team "Renten Global". Dieses arbeitet eng mit den 19 Händlern des Order Desks und den DekaBank-Volkswirten zusammen. Das fundamentale Rentenfondsmanagement der Deka (insgesamt 30 Portfoliomanager) deckt seit Jahren nahezu alle Länder weltweit ab und verfügt durch eigene Fonds über eine langjährige Erfahrung an den internationalen Bond-Märkten.

