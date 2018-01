Stuttgart (ots) -



Bereits zum vierten Mal präsentiert SWR4 Baden-Württemberg das "SWR4 Blechduell" und lädt alle Blasmusik-Ensembles des Landes ein, sich bis zum 28. Februar zu bewerben. Die besten Chancen haben dabei die Bands, denen es gelingt, das Motto "Blasmusik mal anders" am packendsten umzusetzen. Von traditioneller Polka über Jazz bis hin zu Schlager, Pop und Urban Brass ist alles erlaubt. Wer mitmachen möchte, bewirbt sich online unter SWR4.de/Blechduell. Voraussetzungen für eine Teilnahme sind ein ausgefüllter Bewerbungsbogen der Band mit Foto sowie einem Video oder einer Hörprobe. Bewerben können sich Bands aus Baden-Württemberg und angrenzenden Regionen, die aus mindestens zwei und maximal 30 Musikerinnen und Musiker bestehen. Das Mindestalter ist 14 Jahre. Blasinstrumente sollten in der Band dominieren, aber andere Begleitinstrumente und Gesang sind zugelassen. Die Vorentscheide und das Finale finden im Juni statt.



Erst zum Vorentscheid, dann ins Finale



Der Weg ins Finale beginnt mit einer Beurteilung der eingereichten Hörproben. Eine Jury aus einem Vertreter des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg, einem SWR4 Musikredakteur, einem Profimusiker und Redakteuren der beteiligten Partnerzeitungen beurteilt die Stücke hinsichtlich Rhythmik, Dynamik, Zusammenspiel, Performance und Originalität. Die 18 Bands, die am meisten überzeugen, kommen in die nächste Runde und treten bei einem von drei Vorentscheiden gegeneinander an. Die Vorentscheide finden am Freitag, 8. Juni, in Geislingen, am Samstag, 9. Juni, in Nagold und am Sonntag, 10. Juni, in Gengenbach statt. Wer bei den Vorentscheiden gewinnt, entscheidet neben der Jury auch das Publikum vor Ort sowie am Radio und im Internet. Sie wählen den jeweiligen Sieger per TED, Online-Abstimmung und SMS. Die vier Sieger kommen direkt ins Finale, das am Freitag, 29. Juni, in Ravensburg stattfindet. Die Zweitplatzierten haben die Chance auf zwei Wildcards, mit denen die Hörer und Zuschauer sie nach dem letzten Vorentscheid ins Finale wählen können. Auf die Band, die das "SWR4 Blechduell 2018" gewinnt, wartet eine professionelle CD-Produktion im Tonstudio des SWR. Sieger des letzten Jahres war "Jack Russel's Halsbänd" mit dem Beatles-Klassiker "Hey Jude" und einem "Neunziger Medley".



