Seit August 2016 rollt der Elektro-Scooter Coup in Berlin, später kam Paris hinzu. Nun will die Bosch-Tochter die Flotte erneut erweitern und den Sharing-Dienst auch in Madrid verfügbar machen.

Coup erweitert die Flotte seiner Elektro-Roller und expandiert mit seinem Angebot zum Teilen nach Madrid. Ab diesem Sommer werde der Sharing-Dienst auch in der spanischen Metropole verfügbar sein, kündigte die Bosch-Tochter am Montag an. Die Elektro-Scooter sollen dann auch dort den Verkehr in ...

