Die indische Wirtschaft legt weiter kräftig zu - um voraussichtlich mehr als sieben Prozent im kommenden Finanzjahr. Ein solches Wachstum kann keine andere der großen Volkswirtschaften vorweisen.

Indien will China überflügeln und die am schnellsten wachsende Wirtschaftsmacht weltweit werden. Für das bis Ende März 2019 laufende Haushaltsjahr peilt die Regierung ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 7,0 bis 7,5 Prozent an, wie aus dem am Montag vorgelegten Ausblick ...

