Der Online-Handel legt von Jahr zu Jahr zu, mehr Lieferverkehr in den Städten ist die unausweichliche Folge. Neue Konzepte sollen die Belastungen begrenzen. Doch vielleicht wird das Problem überschätzt.

Wer bringt künftig die Schuhe von Zalando, den Anzug von otto.de oder die Büchersendung von Amazon zum Kunden? Wird es eine fliegende Drohne sein, ein kleiner Zustell-Roboter auf Rädern oder ein autonom fahrendes Elektrofahrzeug? Oder doch weiterhin der Paketbote von UPS, DHL oder Hermes? An der innerstädtischen Logistik entzündet sich die Fantasie von Verkehrsplanern und Versandhändlern. Die "letzte Meile" - der finale Schritt vom Logistikzentrum am Stadtrand zum Kunden - ist noch eine ungelöste Herausforderung.

Im Jahr 2025 werden rund fünf Milliarden Pakete jährlich in Deutschland verschickt, erwartet die Unternehmensberatung McKinsey. Das wären fast doppelt so viele wie heute. Die meisten davon gehen an private Haushalte. Bis dahin wird rund ein Fünftel aller Waren von den Verbrauchern im Internet bestellt und an die Haustür geliefert.

"In den deutschen Großstädten macht sich der Boom im Online-Handel besonders stark bemerkbar", sagt Dirk Rahn, Geschäftsführer Operations von Hermes Deutschland. Die Branche erwartet, dass sich auch das Liefertempo steigert. Sofortlieferung und Lieferung am gleichen Tag würden an Bedeutung gewinnen, auch wenn die Kunden heute überwiegend noch nicht bereit sind, dafür zusätzlich zu zahlen.

Allein wegen der schieren Menge an Paketen dürften futuristische Konzepte mit Drohnen und Robotern sich nicht durchsetzen, schätzt die Hamburger Unternehmensberatung MRU. "Den bislang präsentierten Geräten fehlt es in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...