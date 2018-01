Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.23 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.867,40 -0,25% +7,15% Euro-Stoxx-50 3.645,41 -0,05% +4,04% Stoxx-50 3.252,21 -0,21% +2,34% DAX 13.330,91 -0,07% +3,20% FTSE 7.682,36 +0,22% -0,29% CAC 5.532,76 +0,07% +4,14% Nikkei-225 23.629,34 -0,01% +3,80% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,05 -75

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,73 66,14 -0,6% -0,41 +8,8% Brent/ICE 69,93 70,52 -0,8% -0,59 +5,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.343,30 1.349,58 -0,5% -6,29 +3,1% Silber (Spot) 17,29 17,41 -0,7% -0,12 +2,1% Platin (Spot) 1.008,90 1.011,30 -0,2% -2,40 +8,5% Kupfer-Future 3,22 3,19 +1,0% +0,03 -2,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem kräftigen Schluck aus der Kurspulle am Freitag deutet sich zum Start in die neue Woche an der Wall Street ein kleiner Rücksetzer an. Marktbeobachter sprechen von einer Pause angesichts der seit Monaten andauernden Rekordjagd. Die Futures auf die US-Indizes deuten ein Minus von etwa 0,3 Prozent an. Im Fokus steht klar das zweitägige Treffen des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (Fed). Es dürfte im Vorfeld für Zurückhaltung sorgen. Zwar wird mehrheitlich für diesen Mittwoch noch mit keiner Zinserhöhung gerechnet, die Notenbanker könnten aber das Feld bereiten für eine Erhöhung im März. Weiter unklar ist derweil, ob die Notenbank es im laufenden Jahr wie von ihr avisiert bei drei Zinserhöhungen belassen wird, oder ob sie möglicherweise angesichts der robusten Konjunktur und der allmählich anziehenden Inflation vier Mal an der Zinsschraube dreht. Der zuletzt schwächere Dollar trage dazu bei, dass die Inflation Fahrt aufnehme, heißt es dazu.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Behauptet - Während sich der Euro kaum verändert bei 1,24 Dollar zeigt, ziehen die Renditen am Anleihemarkt deutlicher an, was für etwas Verunsicherung sorgt. Der Renditeanstieg ist Ausdruck der Erwartung der Anleger steigender Inflationsraten, steigender Zinsen in den USA und einem Auslaufen des Wertpapierkaufprogramms der EZB im September. Alles vor dem Hintergrund einer weltweit robusten Konjunktur. Dass in Deutschland in den kommenden Tagen Warnstreiks erwartet werden, ist der Stimmung für Aktien ebenfalls nicht zuträglich. Von politischer Seite kommen zusätzlich eher leicht negative Impulse: Während in Berlin die Koalitionsverhandlungen zwar begonnen haben, es dabei aber schon wieder erste Probleme zu geben scheint, deuten in Italien Umfragen auf ein politische Patt bei den Wahlen Anfang März hin. Für Zurückhaltung dürfte auch sorgen, dass am Mittwochabend die US-Notenbanker ihre neuesten zinspolitischen Beschlüsse verkünden werden. Technologieaktien, sonst auch oft Leidtragende steigender Zinsen, halten sich gut und legen im Schnitt um 0,6 Prozent zu. Aus dem Sektor gibt es sehr gute Geschäftszahlen vom Apple-Zulieferer AMS. Nach Rekordzahlen und einem starken Ausblick geht es für AMS um 18 Prozent nach oben. Das sorgt auch für Auftrieb bei anderen Aktien der Branche und bei Apple-Zulieferern wie Dialog Semiconductor, nachdem hier zuletzt Spekulationen über eine schwache Nachfrage nach dem iPhone X eher für Druck gesorgt hatten. Dialog gewinnen 2,7 Prozent an, für STMicro geht es um 3,1 Prozent nach oben.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 8:22 Fr, 17.10 % YTD EUR/USD 1,2382 -0,28% EUR/USD 1,2424 +3,1% EUR/JPY 134,71 -0,16% EUR/JPY 135,00 -0,4% EUR/CHF 1,1592 -0,07% EUR/CHF 1,1624 -1,0% EUR/GBP 0,8805 +0,29% EUR/GBP 1,1414 -1,0% USD/JPY 108,80 +0,12% USD/JPY 108,65 -3,4% GBP/USD 1,4065 -0,55% GBP/USD 1,4182 +4,1% Bitcoin Bitcoin BTC/USD 10.917,25 -4,99% BTC/USD 11.204,00 -24,00

Während sich beim Euro wenig tut kommt der Yen von seinen Hochs am Freitag ein wenig zurück. Die japanische Währung hatte am Freitag in Reaktion auf Äußerungen des Gouverneurs der Bank of Japan (BoJ) kräftig aufgewertet. BoJ-Chef Kuroda hatte auf dem Weltwirtschaftsforum gesagt, dass sich die Inflation in Japan endlich dem Ziel der BoJ nähere und dass die Inflationserwartungen leicht zulegten. Sollte die Inflation in Japan anziehen und den Zielwert erreichen, dürfte die BoJ ihren immer noch expansiven Geldkurs verlassen. Am Montag bemüht sich die Notenbank in einem für sie ungewöhnlichen Schritt um Schadensbegrenzung. Die Äußerungen Kurodas bedeuteten keine Abweichung von der offiziellen Linie der BoJ, wonach die Inflation voraussichtlich im März 2020 das Ziel von 2 Prozent erreichen werde, sagte ein Sprecher.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Der schwache Dollar dämpfte vielerorts die Kauflaune. Während die Aktienmärkte in Seoul und Sydney der Wall Street nach oben folgten, die am Freitag neue Rekorde verbucht hatte, trat die Tokioter Börse auf der Stelle. An den chinesischen Börsen wurden nach dem jüngsten starken Lauf Gewinne mitgenommen. Hilfreich in Seoul dürften Überlegungen des südkoreanischen Finanzministers Kim Dong-yeon gewesen sein, auf die umstrittene Kapitalertragssteuer für Ausländer zumindest vorläufig zu verzichten. Kritiker hatten moniert, dass die Steuer ausländische Investoren abschrecken würde. Aktien von Chipherstellern profitierten in der ganzen Region vom Rekordergebnis, das der US-Branchengigant Intel am Donnerstag nach Börsenschluss vorgelegt hatte. Die Intel-Aktie legte daraufhin am Freitag an der Wall Street um über 10 Prozent zu. Eine Gewinnwarnung von Great Wall Motor steckte der Markt in Hongkong locker weg: Die Aktie gewann 2,3 Prozent. Die Warnung sei erwartet worden, hieß es etwa von der Citigroup.

CREDIT

Wenig verändert zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Marktteilnehmer sprechen trotzdem von einer angespannten Haltung. "Noch profitieren die niedrigen Spreads vom geringen Angebot und der hohen Nachfrage", sagt ein Marktteilnehmer. Andererseits sei die Summe der in den nächsten 5 Jahren weltweit fällig werdenden Schulden allein im vergangenen Jahr um 6,6 Prozent auf über 10 Billionen Dollar gestiegen, heißt es bei der Commerzbank mit Verweis auf die Rating-Agentur S&P. Daneben ziehen die Marktrenditen auf breiter Front weiter an, die Rendite der zehnjährigen US-Bonds steigt im europäischen Handel auf 2,71 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Opel findet Vertriebspartner in Tunesien und Marokko

Der Autobauer Opel hat in den wachstumsstarken nordafrikanischen Märkten in Marokko und Tunesien Handelspartner gewonnen. In Marokko werde ab April 2018 die Auto Hall Group über eine Tochter für den Import und den Verkauf von Opel-Fahrzeugen verantwortlich sein, teilte das zum Peugeot-Konzern gehörende Unternehmen mit.

Sixt gibt Drivenow-Beteiligung an BMW ab

Die Sixt SE steigt aus dem Gemeinschaftsunternehmen Drivenow mit BMW aus und ebnet dem Autobauer damit den Weg zu einer Zusammenlegung seines Carsharing-Geschäfts mit Daimler. Der Anteil von 50 Prozent an dem Carsharing-Anbieter werde für 209 Millionen Euro an die BMW Group verkauft, teilte der Fahrzeugvermieter mit.

Voltabox will seinen Umsatz 2018 mehr als verdoppeln

Der Börseneuling Voltabox hat 2017 seine Jahresziele erreicht. Im laufenden Jahr will der Batteriehersteller seinen Umsatz dank einer sehr guten Auftragslage mehr als verdoppeln. Der Umsatz soll um rund 120 Prozent auf etwa 60 Millionen Euro steigen, dabei werde eine EBIT-Marge in der Größenordnung von rund 10 Prozent angestrebt, teilte die Voltabox AG mitteilte.

Wirecard verdient 2017 deutlich mehr

Der Bezahldienstleister Wirecard ist im vergangenen Jahr deutlich gewachsen und strebt auch 2018 einen höheren Gewinn an. Die Aschheimer erzielten im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,49 Milliarden Euro, ein Anstieg um 45 Prozent. Der vorläufige operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte um ca. 34 Prozent auf 412,2 Millionen Euro, wie Wirecard mitteilte.

Investoren drängen Avon zur Prüfung eines Verkaufs

Dem Kosmetikkonzern Avon droht mitten in seiner Restrukturierung nun auch ein offener Machtkampf mit aktivistischen Investoren: Drei Aktionäre, die zusammen rund 3,5 Prozent an Avon halten, drängen den Konzern, sich selbst zum Verkauf zu stellen.

ING kauft 75 Prozent an Bezahldienstleister Payvision

Der Finanzkonzern ING Groep übernimmt die Mehrheit von 75 Prozent an dem niederländischen Bezahldienstleister Payvision. Payvision wird den Angaben zufolge mit 360 Millionen Euro bewertet.

Intel warnte chinesische Firmen schneller als US-Regierung - Kreise

