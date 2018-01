Osnabrück (ots) - Deutscher Lehrerverband: Pisa-Ergebnisse eine Ermutigung



Vorsitzender Meidinger warnt aber vor Rückschlägen in Klassen mit zu vielen Flüchtlingskindern



Osnabrück. Der Deutsche Lehrerverband hat bessere Pisa-Ergebnisse für sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler als Ermutigung bezeichnet. "Die aktuelle Auswertung ist erfreulich, die Erklärungsmuster aber sind teilweise bildungsideologisch aufgeladen", sagte Verbandschef Heinz-Peter Meidinger der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). So werde die Tatsache, dass es für Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern außerhalb des Unterrichts mehr Angebote gebe, als Beleg gewertet, dass Ganztagsschulen grundsätzlich gut für Bildungsgerechtigkeit seien. "Das ist problematisch, denn zur Ganztagsbetreuung wurden gar keine Pisa-Daten erhoben", erklärte Meidinger. Er befürchtet außerdem Rückschläge, wenn der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in einer Klasse zu hoch ist. "Auch das wird in der Studie nicht thematisiert", beanstandete der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207