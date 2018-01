Hannover (ots) - Die neue Security-Veranstaltung secIT von Heise Medien findet am 6. und 7. März im Hannover Congress Centrum (HCC) statt. Sie richtet sich an Fachpublikum bestehend aus IT-Security-Verantwortlichen, Admins, Datenschutzbeauftragten und Entscheidern. Dabei geht es unter anderem um die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Forensik, Incident Response, Industrie 4.0, IoT, Pentesting, Social Engineering und Threat Intelligence. Ab sofort lässt sich das Programm der Expert-Talks, Vorträge und Workshops einsehen.



Auf der Hauptbühne liefern Experten praxisrelevantes Wissen zur Abwehr von gezielten Angriffen und anderen Gefahren für den sicheren IT-Betrieb. "Größtenteils haben die Redaktionen von c't, heise Security und iX die Themen und Referenten ausgewählt", erklärt Giesela Strnad, Leiterin Heise Events. "Diese Vorträge sind unabhängig und frei von Marketing." Auf der Bühne klärt etwa der Justiziar und Datenschutzbeauftragte der Heise Medien GmbH & Co. KG Joerg Heidrich in seinem Vortrag "Anforderungen der DSGVO an die IT-Sicherheit" über die Datenschutz-Grundverordnung auf.



Bei den redaktionellen Workshops steht unter anderem "Steuerung von Pentests in Großunternehmen" im Fokus. In diesem Workshop geht der Geschäftsführer der SySS GmbH Sebastian Schreiber vertiefend auf situative und turnusmäßige Tests ein und beleuchtet Pentests im Rahmen der DSGVO. Im Workshop "Wirtschaftsspionage - bin ich betroffen?" zeigt Jörg Peine-Paulsen vom Wirtschaftsschutz, Verfassungsschutzbehörde, MI Niedersachsen, wie es in Deutschland um das Thema steht.



Darüber hinaus können sich Besucher auf zwei Themeninseln mit Gleichgesinnten, Referenten und Security-Anbietern austauschen. Die Schwerpunkte der Themeninseln sind zum einen Industrie 4.0, IoT und kritische Infrastrukturen und zum anderen Sicherheit in Unternehmen, aufgefächert in Endpoint, Managed und Mobile Security.



Tickets für die secIT in Hannover gibt es direkt im Onlineshop. Die Preise beginnen bei 59 Euro für ein Tagesticket.



