BERLIN (Dow Jones)--Medienberichte, wonach die Deutsche Bank trotz hoher Verluste 1 Milliarde Euro für Bonus-Zahlungen an Top-Manager und Investmentbanker ausgeben will, haben vorsichtige Kritik der Bundesregierung hervorgerufen. Die Deutsche Bank sei ein Privatunternehmen ohne Beteiligung des Bundes, stellte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin zunächst klar. "Gleichwohl muss sich die Unternehmensleitung selbstverständlich fragen, welchen Eindruck sie in der Öffentlichkeit erzeugt", sagte er.

Der Erfolg eines Unternehmens hänge sicher auch davon ab, inwieweit es der Öffentlichkeit überzeugende Antworten und überzeugende Argumentationen geben könne, sagte Seibert. Auf die Frage, ob es angesichts der Boni-Zahlung aber auch vor dem Hintergrund der Abgastests an Menschen und Tieren nach Ansicht der Bundesregierung in der deutschen Wirtschaft ein grundsätzliches Problem mit der Ethik gebe, sagte Seibert, dies seien doch "sehr, sehr unterschiedliche Vorkommnisse und ich glaube, mit solchen pauschalen Aussagen kommt man da nicht weiter".

"Goldene Nasen"

Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums erklärte, er wolle die Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum zu den Bonuszahlungen nicht kommentieren. Grundsätzlich sei die Haltung des Ministeriums und seiner Chefin Brigitte Zypries (SPD) aber klar: "Wir brauchen das Prinzip der fairen Bezahlung und dieses Prinzip der fairen Bezahlung muss sowohl von den niedrigen Gehaltsgruppen bis hin zu den hohen Managergehältern gelten."

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel, hatte laut Bild-Zeitung erklärt, Millionen-Boni trotz Verlusten widersprächen jeglichem Gerechtigkeitsempfinden. "Einerseits Arbeitsplatzabbau, andererseits goldene Nasen in der Führungsetage - das kann man niemandem erklären." Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz sagte der Zeitung: "Überall schließen Bankfilialen, Kunden verlieren ihre Berater, Berater ihre Jobs. Wenn in dieser Situation Boni in Höhe von 1 Milliarde Euro ausgeschüttet werden, dann verliert ein Unternehmen nicht nur an Ansehen. Das schadet insgesamt unserer Solidargemeinschaft."

Die im Raum stehende Summe geht offenbar auf Meldungen von Handelsblatt und Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zurück. Laut FAS gab es im Vorstand der Bank zuvor eine kontroverse Debatte über die variable Vergütung.

